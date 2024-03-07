Послушав Запад, Армения останется «вне игры»

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Противоречивые заявления и сообщения, звучащие с армянской стороны, говорят о том, что внутри местного истеблишмента идет грызня, и очень серьезная. В стране нет централизованного управления, соперничающие группы пытаются насолить друг другу и распространяют свои благоглупости на ситуацию в регионе.

Конечно, мы знаем, что Армения - это не суверенная страна. Плачевное состояние мирного процесса, являющееся следствием безответственного подхода армянской стороны, еще раз доказывает это. Раньше Армения была форпостом России, теперь подалась на Запад, который много чего обещает армянам, но ничего не делает и вряд ли сделает. А в Армении верят, что "Запад нам поможет", и это приводит к тому, что Ереван нигде не успевает. С одной стороны, власти страны говорят, что работают над предложениями азербайджанской стороны по мирному договору и скоро дадут полнокровный ответ. Но это всего лишь слова.

Армения стремится в никуда, правительство страны не в состоянии выработать собственный, независимый курс. То Франция давит на Пашиняна, то США, то кто-то еще. Недавно сразу два министра обороны - Франции и Греции - посетили Ереван, а теперь туда направился глава МИД Кипра. Все говорит о том, что есть немало тех, кто злоупотребляет плачевным положением Армении, навязывая ей свои интересы, свое вооружение (в основном старое), свои технологии и прочее. При этом программный подход к тому, как должна перевооружаться Армения, отсутствует.

Известно, что во время 44-дневной войны было уничтожено до 65 процентов арсенала вооруженных сил Армении, включая средства ПВО, ракетные комплексы и так далее. И теперь армянская сторона пытается заполнить эти пустоты и активно увлекается накачиванием мускулов. И этим злоупотребляют другие страны, даже Индия, которые навязывают армянской стороне свои разработки, свое устаревшее вооружение и от этого выигрывают. А что выигрывает Армения? Большой вопрос.

Муссирование искусственного тезиса о том, что Азербайджан, дескать, агрессивен и готовит нападение на Армению, тоже служит тому, чтобы стращать армянское общество, представлять его миру еще более уязвимым, чем оно есть, и на этой волне навязывать армянам свои технологии и интересы. Тем же целям служат разговоры о том, что Азербайджан, мол, контролирует более 30 сел на территории Армении. Каждому ясно, что это очевидная глупость, откровенный фейк, не имеющий под собой никакой доказательной базы. А вот сохранение под оккупацией восьми азербайджанских сел на территории Армении - это факт. Армения делает, так сказать, ход конем, уверенная, что лучшая оборона это атака. Она считает, что если раструбить на весь мир, что Азербайджан, дескать, удерживает под оккупацией аж 31 село на ее территории, можно будет настроить мировое сообщество против Баку. Но здравые силы знают истинное положение вещей.

Кому все это выгодно? Это выгодно тем странам, которые морочат голову Пашиняну, а армянский премьер с удовольствием поддается и идет на эти авантюры. Кто в конечном итоге от всего этого страдает? Страдает армянский народ, армянский бюджет, социальная сфера Армении. Зато приобретается вооружение, чем правительство хочет показать, что есть, мол, еще порох в пороховницах.

Наиболее опасным мотивом, на мой взгляд, является то, что на Западе действительно есть силы, которые хотят новой эскалации в нашем регионе и нового военного конфликта. Это не секрет. В этом заинтересованы Штаты, Франция, определенные круги Европейского Союза. Они ставят задачу выдавливания России и Ирана с Южного Кавказа и ослабления позиций нашего стратегического союзника Турции, с которой у нас подписана Шушинская декларация. Многим хочется снова столкнуть Азербайджан и Армению, создать новый крупный очаг напряженности у границ России и Ирана, и таким путем пробиться в регион, чтобы установить здесь свои порядки, оказывать воздействие на процессы, идущие на евразийском пространстве.

Через наш регион проходят очень важные международные транспортные коммуникации - Север-Юг, Запад-Восток, Юг-Запад и другие. Учитывая, что сегодня на Западе многие круги увлечены темой глобализма и даже ультраглобализма, у них в повестке значится задача управления огромными регионами и создания системы прямого контроля над ними. Если раньше они доверяли местным элитам, соглашавшимся на все условия западных кругов, то теперь последние решили, что лучше установить прямой контроль над природными ресурсами, транзитными коридорами, проливами и так далее. Южный Кавказ в планах неоглобалистов является одной из важных точек на карте, неотложной задачей. Хотя карабахский конфликт завершился, Азербайджан и Армения все еще не подписали мирный договор. И в отсутствии закрепленного договором мира нынешние опекуны Армении видят свой последний шанс.

Но я не думаю, что им удастся добиться желаемого. Здесь есть сильный Азербайджан, сильная Турция, сильная Россия. Последняя сохраняет силу, несмотря на войну в Украине, и если в регионе возникнет форс-мажорная ситуация, Россия будет тут как тут. У нее есть свои интересы, так же, как у Турции и Ирана. Южный Кавказ является для этих региональных держав важным коридором, и они заинтересованы в том, чтобы не было обострения, сохранялась стабильность, позволяющая создавать новые вариации на маршрутах соединения и обеспечивающая ту режимность, которая обещает преференции экономическим системам главных стран.

Азербайджан тоже находится в числе главных стран региона. Неслучайно инициатива "3+3", выдвинутая Президентом Ильхамом Алиевым, вызвала раздражение у западных акторов, пытающихся вмешаться в процессы в нашем регионе. Ведь "3+3" подразумевает формат взаимодействия, как раз исключающий вмешательство внерегиональных сил. Внерегиональные силы всегда приносят с собой беды, войны и навязывают кабальные условия другим народам и другим странам.

Чем раньше армянское руководство настроится на волну трезвости, избавится от иллюзий, тем больше выиграет Армения. Пока же мы не видим убедительных проявлений, которые доказали бы наличие здравого рассудка у Еревана. Он делает все, чтобы было трудно и Армении, и соседям. Это варварское мышление, когда исходят из принципа "сами не можем нормально жить и другим тоже не дадим". Но у Азербайджана есть блестящая практика решения глобальных задач.

Возьмем, к примеру, инициированный Президентом Ильхамом Алиевым Южный газовый коридор или решение о переходе к зеленой стратегии. Это глобальные проекты, стыкующие интересы десятков стран. И все это происходило и происходит без участия Армении. Энергетические коридоры Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, Баку-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - все это было реализовано без участия Армении, хотя она облизывалась и ерзала с надеждой, что будет принята в проекты. Эта надежда основывалась на позиции Запада. Стоит напомнить, что когда Баку выдвинул инициативу железнодорожного коридора БТК, американцы и европейцы настаивали на подключении к нему Армении. Однако Президент ответил жестким отказом на такие попытки пристроить страну-оккупанта, после чего Запад начал блокировать проект. И чем это закончилось? Это закончилось тем, что Азербайджан без посторонней помощи построил дорогу. Он взял всю нагрузку на себя, в том числе финансовую, и даже помог кредитами Грузии. Азербайджан сделал невозможное возможным. Так что подобная практика у нас есть, и пусть на Западе не раскатывают губу в расчете навязать Баку какие-то кабальные условия. Азербайджан умеет обходить рифы, имеет четкое представление о своих возможностях и планах и будет добиваться решения всех вопросов. А если Армения будет продолжать упираться, ее и дальше ждут унылое существование в положении "вне игры" и нескончаемые проблемы.

Азербайджан, в отличие от Армении, реально суверенная страна, имеющая сильное руководство, сильную армию, сильную экономику. И главное - консолидированное общество.