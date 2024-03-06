Французы изуродовали памятник Натаван

Во Франции памятник Хуршидбану Натаван облили красной краской и повредили саму статую.

Как сообщает Day.Az, продолжаются работы в рамках доставки памятника Натаван из французского города Эвиан-ле-Бен в Париж и его установки в саду Центра культуры при посольстве Азербайджана.

4 марта памятник вывезли из города Эвиан-ле-Бен, а 6 марта доставили в Центр культуры.

Когда памятник был доставлен на место и с него сняли покрывало, выяснилось, что помимо того, что он облит красной краской (глаза, части памятника, на которых было написано имя поэтессы и надпись "Азербайджан"), повреждена и сама статуя (сломаны пальцы и нос).

Отметим, что в последнее время низость и антиазербайджанская позиция Франции достигли такого уровня, что она пытается уничтожить у себя все, что напоминает об Азербайджане. Антиазербайджанская политика этой страны распространилась и на сферу культуры и искусства. Франция в настоящее время является виновником новой напряженности на Южном Кавказе. И если ее злость, бессилие и истерика выплескиваются и на памятник, то это уже полная деградация.

Одной из причин антиазербайджанской позиции Парижа является то, что официальный Баку говорит миру о зверствах, совершенных французским империализмом в колониальных странах. Франция считает само собой разумеющимся иметь колонии, управлять ими, угнетать их население, не позволять этим странам оправиться от колониального гнета.

Кроме того, Франция должна была как сопредседатель Минской группы ОБСЕ работать в свое время над урегулированием карабахского конфликта в рамках международного права. Но наблюдалось прямо противоположное. Франция поддерживала оккупанта-Армению.

Франция, история которой полна военных преступлений, кровавых деяний, и сегодня не хочет отказываться от своей колониальной политики. Преступления против человечности и человечества, а также военные преступления, совершенные Францией, оккупировавшей территории более 50 государств в разных регионах мира, разграбившей их богатства, державшей эти народы в рабстве, являются не только позором для этой страны, но и черными страницами истории человечества. В годы колонизации вооруженные силы Франции совершили массовое убийство сотен тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности.

Говорящая о демократии Франция всячески продолжает политику неоколониализма. Официальный Париж, который в XXI веке называет себя "главной страной, уважающей права человека", грубо нарушает права и свободы народов, проживающих на острове Майотта, в Новой Каледонии и других заморских общинах и территориях. Но и эта политика терпит фиаско. После позорного изгнания Франции из Нигера, своей бывшей колонии, официальный Париж перешел к активным действиям по нанесению удара по движению за независимость в Новой Каледонии, которая пока подконтрольна ей.

Следует отметить, что одной из стран, где Франция проводила самую жестокую политику, был именно Алжир. В этой стране французы убили 1,5 миллиона человек и ранили 100 тысяч. Сообщается, что французское правительство направило в эту страну огромную армию в 500 тысяч человек для подавления алжирского народного движения. Франция, которая установила более 5 миллионов мин на оккупированной территории Алжира, до сих пор отказывается предоставить карты этих мин алжирской стороне. В результате, как и Азербайджан, Алжир занимает одно из первых мест в мире среди стран, наиболее пострадавших от мин. В Руанде в результате геноцида, осуществленного 6 апреля 1994 года по прямому подстрекательству Франции, погибло 800 тысяч человек.

Франция совершила кровавые преступления также в оккупированных ею Джибути, Нигерии и Чаде. Событие, вошедшее в историю как "геноцид ученых", также было совершено французами. Только в 1917 году французы расстреляли порядка 400 мусульманских ученых, собравшихся на конференцию, которая была организована французами под предлогом реорганизации религиозной жизни в Чаде.

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