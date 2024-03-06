Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба ВС Турции

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитов в Турции, 6 марта встретился с начальником Генштаба ВС Турции, генералом армии Метином Гюраком.

Об этом Day.Az сообщили в Минобороны Азербайджана.

На встрече было отмечено, что азербайджано-турецкие отношения основаны на дружбе и взаимном доверии. Подчеркнуто, что существующее сотрудничество между двумя странами является одним из основных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.



Также были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

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