Проведение оперативно-розыскных мероприятий в офисе Toplum TV связано с выявлением серьезных доказательств по финансированию западными институтами, вразрез с законами Азербайджана, СМИ, журналистов и отдельных лиц.

Как сообщает Day.Az, ранее аналогичные меры были предприняты касательно Abzas Media, и в ходе следственных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения.

Факты свидетельствуют о том, что путем создания разветвленной сети осуществляются финансовые махинации и отмываются деньги.

Финансы передавались в эту сеть западными институтами через Грузию, широко использовался применяемый террористическими организациями механизм поручительства, безымянные карты.

Это свидетельствует о том, что определенные западные круги продолжают свою деятельность и используют все возможные средства против Азербайджана.

На фоне происходящего, в зарубежных СМИ продолжается клеветническая кампания против Азербайджана, ежедневно выходят материалы, полные необоснованных обвинений.

Интересно, что за кампаниями против Азербайджана стоят США, которые принимают меры против лиц, имеющих статус иноагента, подозреваемых в получении иностранной поддержки или находящихся под иностранным влиянием. США, которые запрещают любое внешнее влияние внутри своей страны, привлекая за это к ответственности своих граждан, с большим энтузиазмом проворачивают это в других странах, в том числе в Азербайджане. Когда в разных странах принимаются меры против этих действий, в зарубежных СМИ организуются грязные кампании против этих стран.

Не вызывает сомнений, что после принятия мер в отношении Toрlum TV последуют очередные обвинения со стороны иностранных СМИ, правозащитных организаций, а затем и западных чиновников. Однако это не помешает Азербайджану защитить свое внутреннее пространство от провокаций и незаконной деятельности.

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