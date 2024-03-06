Азербайджан и ВБ обсудили подготовку к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

Об этом Day.Az сообщили в среду в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, а также вопросы, связанные с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в нашей стране в текущем году. Глава МИД отметил, что сотрудничество в рамках Всемирного банка также способствует расширению связей нашей страны с другими региональными и международными финансовыми организациями.

Подробно проинформировав о подготовке к COP29, министр сказал, что во время председательства страны акцент будет сделан на привлечении финансовых ресурсов, инвестиций в борьбу с глобальным изменением климата. Было отмечено, что наряду с государствами, Всемирный банк также может стать важной платформой с точки зрения установления контактов для определения возможного вклада международных финансовых институтов в этот процесс.

Говоря о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период, Джейхун Байрамов отметил, что проводимая работа одновременно направлена на эффективное использование потенциала Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов в области альтернативной энергетики, и к соответствующим проектам в этом направлении уже привлечен ряд иностранных партнеров.

На встрече делегация поздравила Азербайджан с председательством в COP29 и выразила уверенность в том, что наша страна продемонстрирует успешный опыт председательства, а также в расширении сотрудничества с международными финансовыми институтами в соответствии с приоритетами председательства. В частности, была отмечена важность шагов по практической реализации глобальных обязательств, которые будут определены в рамках COP29, подчеркнута готовность Всемирного банка поддержать инициативы в этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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