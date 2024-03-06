Ослепительная глупость Эдика Шармазанова: Гашек был бы потрясен

Автор: Акпер Гасанов

Его глупость была настолько ослепительна, что были все основания надеяться - через несколько десятилетий он попадёт в Терезианскую военную академию или в военное министерство.На первый взгляд. эта фраза из романа "Похождения бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека не характеризует члена Высшего органа РПА Эдуарда Шармазанова.. Тем более, что никаких щансов попасть Терезианскую военную академию, которая существует и поныне, у него нет.

Ведь, Эдик только на словах такой бравый... нет, не солдат Швейк, а армянский балабол, любящий рассуждать об армии. В реальности же, он еще и уклонист, который так и не сообщил армянской общественности о причинах , помешавших ему тянуть лямку в ВС РА. А ведь ему такой вопрос задавали, причем в стенах армянского парламента.Дело было в октябре 2017 года.

"Золоты" были тогда времена для Эдика. Нет, он не сиживал на ковре "Хорасан", глядя на гобелен "Пастушка". Но об был тогда целым вице-спикером НС РА. И тогдда, прямо с трибуны армянского парлаента, Шармазанов гордо заявил, что он действительно не служил в армии, но он не воспользовался правом на отсрочку. То есть, он не служил в армии не по причине учебы.При этом, по какой тогда иной причине он не служил в армии, , Шармазанов так и не уточнил.Судя по его сегодняшним заявлениям, Эдика вполне могли не взять в армянскую армию по медицинской причине.

Потому, что его речи не только провоцируют воспоминания о фразе из романа Гашека, но и в целом орут о необходимости скорейшего визита Эдика к психиатру. Галлюцинации Шармазанова, имевшие место и ранее, на сей раз приняли просто шокирующий масштаб. Причем, непонятно по какой причине, он решил сунуть свой нос в войну между Россией и Украиной.Естественно, что прикосновение к данной тематике оказалось провальным и аморальным.

"Эти просто смешные. Они говорят, что наша тактика была старой советской тактикой, и российская армия была разгромлена на Украине из-за той же тактики. Может быть, мы находимся в другой реальности? Как же вам еще сказать, используя эту советскую тактику, армянская армия завоевала Шуши, Мартакерт, Кельбаджар, Лачин и 12 тысяч квадратных километров, рассуждает он, обращаясь к каким-то "этим".

Предположу, что так он назвал представителей действующей армянской власти. Пренебрежительно так назвал. Хотя, "эти" и отправили на свалку новейшей армянской политической истории самого Эдика а также всю прежнюю армянскую власть во главе с третьим президентом РА Сержем Саргсяном, который продолжает возглавлять маргинальную уже ныне РПА.Так что, рассуждая трезво, это Никол Пашинян и его однопартийцы должны презрительно отзываться об Эдике и его партайгеноссе, а вовсе не наоборот.

Что до рассуждений о советской тактике ведения войны, то она, к сведению Шармазанова, не служившего в армии, была разной. Ибо, СССР участвовал в самых разных войнах, конфликтах. И советскую армию в бой вели самые разные военачальники. Вот Георгий Жуков, например, предпочитал не особо беспокоиться о количестве погибших солдат, руководствуясь формулой "бабы новых нарожают".

Если именно на это намекал Эдик, то ему следовало бы изъясняться яснее. С той лишь оговоркой, что у армянской стороны не было возможности руководствоваться жуковской "стратегией", ибо демографическая проблема в Армении была, есть и будет огромной, мешающей осуществлять "мясные штурмы". Что до того, как армянской стороне в ходе Первой Карабахской войны удалось оккупировать азербайджанские города, то ответ на этот вопрос дал в свое время российский тележурналист Александр Невзоров.

В рассказе про самого смелого человека, которого он встречал в своей жизни, а им был Национальный Герой Азербайджана Везир Оруджев, Невзоров указал на то, что тогда на армянской стороне воевали советские, а позже уже и российские военнослужащие. Вот и весь "секрет" оккупации азербайджанских городов. Названия некоторых из которых Эдик выучил, как это было с Кельбаджаром и Лачином, а некоторые он по-прежнему уродует на армянский лад. Нет города под названием Шуши, есть город под названием Шуша. Нет никакого Мартакерта, а есть Агдере.

Но то, что Шармазанов открыто признал Армению страной-оккупантом выглядит интересно. Оказывается, у поражающих окружающих ослепительной глупостью персонажей , бывают кратковременные периоды просветления. Но вскоре все становится на свои места и фонтан маразма продолжаебить ключом. Ведь, Шармазанов обвинил "этих" в том, что они "считали славную победу апреля 2016 года поражением".

А вот это уже был невероятный блеск ослепляющей глупости имени Эдика Шармазанова. Это была квинтэссенция аморализма и дичи. Сам обвиняющий оппонентов в неадекватности, Эдик доказал , что в готовности покорять ее вершины ему просто нет равных. Впрочем, если отбросить в сторону эмоции, в случившемся нет ничего удивительного. Ибо, Шармазанов был и остается "цепным псом" Сержа Саргсяна.

А он, на пару с Сейраном Оганяном, в апреле 2016 года из кожи вон лезли, дабы опровергнуть очевидное поражение армянской армии. Они пытались убедить армянское общество, что освобождение армянской армией свыше 20 квадратных километров ранее оккупированных территорий и взятие под контроль важных высот- это такая армянская "победа".

Саргсян и Оганян тогда врали наиболее оголтело, но и Шармазанов участвовал в том марафоне безостановочной лжи , посредством которой "карабахский клан" пытался сохранить власть в стране. Продержаться им в итоге удалось не долго. Они были свергнуты армянским народом в ходе "шашлычной революции", предводителем которой оказался Пашинян и его компания.Которая тоже, в итоге, проиграла войну. Более масштабно , конечно. Но поражение действующей армянской власти не делает глупость сержиковского Эдика менее ослепительной.