Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с замминистра иностранных дел Турции

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев принял заместителя министра иностранных дел Турции Ясина Экрема Серима.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в социальной сети пресс-служба МИД Турции.

"В рамках визита в Азербайджан заместитель министра Ясин Экрем Серим был принят заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. На встрече были обсуждены региональные вопросы", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!