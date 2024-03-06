https://news.day.az/politics/1642782.html Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с замминистра иностранных дел Турции - ФОТО
Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с замминистра иностранных дел Турции - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев принял заместителя министра иностранных дел Турции Ясина Экрема Серима.
Как передает Day.Az, об этом сообщила в социальной сети пресс-служба МИД Турции.
"В рамках визита в Азербайджан заместитель министра Ясин Экрем Серим был принят заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. На встрече были обсуждены региональные вопросы", - говорится в сообщении.
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