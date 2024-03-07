Замглавы МИД Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Ясином Экремом Серимом посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, гости сначала посетили Аллею почетного захоронения, где возложили венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

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