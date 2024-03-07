На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стал народный артист Азербайджана Мубариз Тагиев, который родился в Ереване.

Он отметил, что нынешние действия руководства Армении ведут к полному хаосу.

"Мне очень больно от того, что в Армении сейчас творится такое. Никто не понимает, что они хотят. Все это ведет к краху. Если так и дальше пойдет, они рискуют потерять государственность", - сказал М.Тагиев.

По его словам, некоторые силы хотят, чтобы на Южном Кавказе был очаг напряженности, но это не пойдет на пользу Армении.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи:

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