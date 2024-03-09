Вандализм в отношении памятника Натаван - признак бессилия

К сожалению, канули в Лету времена, когда Францию возглавляли масштабные политики уровня Де Голля и Ширака. Политэлита мельчает, и в этом смысле такая богатая культурой и историей европейская страна, стала марионеткой в руках политически близоруких руководителей.

Об этом сказала в беседе с Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова, комментируя акт вандализма, совершенного во Франции в отношении памятника поэтессе Натаван.

По ее словам, политика сегодняшней Франции в отношении ситуации на Южном Кавказе, к большому сожалению, строится под влиянием армянского французского лобби. То, что произошло с памятником Натаван, сделали не французы, а французские армяне. Что этому удивляться? - считает Кадырова.

"Мы же видели, что сделали армяне в Карабахе, во что превратили Шушу, чего от них ждать?! Они, живя бок о бок с азербайджанцами, устроили резню в Ходжалы. По причине участия в заговоре против Турции армяне были изгнаны и теперь обвиняют турков в так называемом "геноциде". России Армения вообще обязана своим существованием, и тут тоже сегодня мы видим, как они становятся back stage (задней сценой) или точкой входа на Кавказ для западных акторов и противопоставляют это все стране, которая по сей день охраняет их границы. Почему нас еще что-то удивляет? Наверное, потому, что на такое далеко не все способны", - сказала эксперт.

Прискорбно, отметила она, что французы оказались разменной монетой для армянского лобби и дали втянуть себя в такую глупую и неоправданную для самой Франции антиазербайджанскую политику.

"Надеюсь, что в масштабах истории это не продлится долго. Могу сказать одно - жившие в Азербайджане армяне до сих пор сожалеют, что уехали, и понимают, как обогатили, живя здесь, свою культуру нашей кухней, традициями, обычаями и музыкой. Однако, живя во Франции, они даже этого сделать не смогли, они остались вандалами, которым чужды культурные ценности. Натаван была, есть и будет символом умной и сильной азербайджанской женщины, символом свободолюбия и благородства. Облить краской или сломать памятник не равно сломать нас, и я думаю, они это уяснили. Такие действия демонстрируют бессилие и глупость", - подчеркнула Кадырова.

Что касается Франции, то, по словам эксперта, она должна уяснить, что не будет исключений - все, кто не ценят доброй воли и партнерских отношений, будут исключены из круга возможных интересов Азербайджана и в геополитическом, и в экономическом формате. Пусть французы прикинут в уме, сколько восстановительных культурных проектов реализовал Фонд Гейдара Алиева и сколько Армения. Ответ очевиден, считает Саадат Кадырова.

"Если власти примут решение вернуть памятник в Азербайджан, я бы хотела, чтобы он был установлен в Ханкенди, а если он останется в Париже, то, возможно, стоит оставить его без реставрации, как напоминание о вандализме тех, кто не сумел доказать ровным счетом ничего ни на поле боя, ни на полях дипломатических миссий", - сказала директор павильона "Азербайджан" ВДНХ.

Лейла Таривердиева