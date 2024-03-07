Байрамов на встрече с замминистра иностранных дел Турции

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Ясином Экремом Серимом.

Как сообщили в четверг Day.Az в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями по перспективам двусторонней, региональной и многосторонней повестки дня сотрудничества между двумя странами, текущей ситуации в регионе, азербайджано-армянском мирном процессе.

Было выражено удовлетворение усилиями по дальнейшему расширению стратегических союзнических отношений между двумя странами на всех уровнях. Отмечена важность дальнейшего расширения повестки дня стратегического союзничества Азербайджан -Турция в политической, экономической, торговой, военной, оборонной промышленности, энергетической безопасности, инвестициях, транспорте и коммуникациях, гуманитарной, образовательной, культурной и других сферах.

Джейхун Байрамов поделился впечатлениями от организации Дипломатического форума в Анталии на высоком уровне и отметил, что гордится дипломатическими успехами братской Турции и тем, что эта страна поднялась на 3-е место в мире по количеству дипломатических представительств. Он подчеркнул, что решение о создании Азербайджано-турецкого университета еще больше углубит сотрудничество между двумя странами в сфере образования.

Также было отмечено, что в рамках двусторонних и международных организаций по международным и региональным угрозам, проблеме миграции и другим направлениям взаимовыгодное партнерство носит образцовый характер.

Было упомянуто о важности повышения интенсивности совместных мероприятий в рамках Организации тюркских государств, являющейся одним из главных внешнеполитических приоритетов Азербайджана, продвижения новых многосторонних инициатив.

Джейхун Байрамов также проинформировал о последних шагах, предпринятых в направлении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Министр подчеркнул важность отказа Армении от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана для установления мира и стабильности в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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