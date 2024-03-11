Три года и три миллиона долларов – вот что бывает, когда Армения сама по себе

Автор: Лейла Таривердиева

С армянской стороны нередко приходится слышать смешки по поводу того, что Азербайджан через три с половиной года после войны все еще не может вернуть всех вынужденных переселенцев на свои земли. Соседи ерничают, показывают нам нос, чему-то радуются. Наверное, такие разговоры успокаивают их собственную совесть и дают возможность хотя бы на время возвеличиться в собственных глазах. Им очень приятно рассуждать на эту тему, строить версии и выдавливать сарказм и насмешки из зарубежных экспертов. То же самое сомнительное удовольствие испытывают и наши местные демагоги, пытающиеся принизить работу, которая делается государством на освобожденных территориях, нивелировать достигнутые успехи и скрыть от глаз проблемы, мешающие ускорению процесса.

Мотивы и тех, и других понятны. И что удивительно, они очень схожи - распространять ложь, вносить разброд в умы граждан Азербайджана и дезориентировать мировое сообщество.

О том, что и как делается на освобожденных землях Карабаха и Восточного Зангезура, мы говорили не раз, в Сети достаточно информации, чтобы увидеть, какую невероятную работу проделывает Азербайджан. А еще, почитав новости, можно найти ответ на вопрос, почему за время армянской оккупации на захваченных землях оккупантами не было ничего построено, и почему сама Армения не сделала ни шага вперед за годы своей долгожданной независимости.

Армянские СМИ на днях вновь обратились к теме села Шурнух. Это азербайджанское село в Западном Зангезуре, население которого в конце 80-х подверглось этнической чистке. За годы конфликта село заселили армяне, которые начали в наглую строить дома уже и на оккупированной территории Азербайджана. Оккупанты были уверены, что это навсегда, жили на чужой земле, пользовались ее богатствами, пасли на зангиланских и губадлинских пастбищах свой скот, разводили пчел, собирали урожай и очень возмутились, когда лишились таких возможностей. После деоккупации Азербайджан совершенно законно отодвинул границу разбухшего села на должное место, и многие незаконные заселенцы оказались без крыши над головой, в том числе староста села. Было много шума, воплей, слез и соплей, траурных репортажей в зарубежных СМИ, обращений к международным организациям, но никакие внешние заступники не смогли вернуть армянам дома или заставить Азербайджан выплатить какую-то там компенсацию.

Тема сама собой сошла на нет, и власти Армении были вынуждены начать что-то делать. "Начинают" что-то делать они уже четвертый год.

Как пишут армянские СМИ, новый квартал в Шурнухе все еще не сдан в эксплуатацию - после пятой отсрочки это должно было произойти к началу 2024 года. В декабре журналистам в Комитете по градостроительству заявили, что строительство 13 домов и хлевов в новом квартале завершено, осталось закончить их благоустройство, обеспечить сельчан водой и провести электричество. Однако ожидающие новоселья шурнухцы опровергли - ничего там не готово.

13 домов. Всего то 13 сельских домов. Не город, не целое село, а несколько домиков для сельских жителей и хлевов для их скотины. Никакой сложной инфраструктуры, требовалось лишь построить дома, подвести к ним воду и электричество. Что там было строить три года? Вот что бывает, когда Армении приходится делать что-то своей головой и собственными руками. Когда она сама по себе, выясняется, что она ни на что не способна.

7 марта правительство Армении решило выделить дополнительно четверть миллиона долларов на достройку все еще недостроенных домов. Весной 2021 года на эти цели было выделено более одного миллиарда драмов, но дома так и не сданы владельцам. Более того, смета осталась недовыполненной и была составлена новая. Журналисты все подсчитали и вывели конечную сумму, в которую обойдутся госбюджету 13 домиков - 3,2 миллиона долларов, при том, что первоначально проект оценивался в 1,35 миллиона долларов.

О старте строительных работ было заявлено в феврале 2021 года. До конца того же года квартал должен был быть сдан, плюс не асфальтированная дорога. Соответствующие структуры целый год рапортовали о том, что работы вот-вот завершатся, и вдруг сдача домов была перенесена на первую половину 2022 года. Когда подошел срок, время сдачи объекта было снова передвинуто - на конец года. А дальше это уже стало само собой разумеющимся - отодвигать завершение строительства. Сначала на июнь, затем на август 2023 года, а потом - на начало 2024-го. Побывав на месте и увидев, в каком состоянии находится стройка, журналисты поняли, что и весной потерявшим свои незаконные жилища шурнухцам в новые дома вселяться не придется.

В качестве оправдания власти приводят сложности с логистикой из-за обрушения дороги и отсутствие источника воды, оставшегося на территории Азербайджана.

С логистикой в Армении вообще большие проблемы. А в Западном Зангезуре дела совсем стали плохи после того, как участок построенной в советские времена трассы Герус-Гафан, делающий загиб на территорию Губадлинского района, вернулся в Азербайджан. Вместо того, чтобы попытаться договориться с азербайджанской стороной, армяне начали повсюду жаловаться, пытались натравить на Баку Тегеран, устраивали теракты против наших военнослужащих, но ничего этим не добились. Гордо подняв подбородок, соседи заявили, что не будут ездить через азербайджанский погранпункт, а построят супер-пупер альтернативную дорогу. Построили. Как попало. Точнее, как умели. Весной 2022 года дорога обрушилась, говорили, что из-за оползня, но она и до обрушения никуда не годилась. По ней должны были ездить фуры из Ирана, которым тоже не хотелось договариваться по доброму с Азербайджаном. Грузовики застревали на новой "альтернативной" трассе, портились, и ее долгожданное обрушение решило эту проблему. Мы понимаем, что возить стройматериалы по бездорожью дело сложное. Но если бы армянская сторона попросила, азербайджанская сторона пошла бы навстречу, создала бы условия для подвоза строительных материалов для 13 домиков села Шурнух.

Теперь о водоснабжении и оставшемся за границами Армении источнике, питавшем водой шурнухские дома. За тридцать лет армяне могли поискать источник воды на собственной территории, но они предпочли пользоваться водными ресурсами оккупированных территорий Азербайджана. Это их собственная вина и их проблема. Армения расположена не в пустыне, а в горной местности со множеством рек и родников. Можно было бы за три послевоенных года поднатужиться и хоть что-то сделать за счет собственных ресурсов. Легче плакать и жаловаться, показывая пальчиком в сторону Азербайджана. Летом прошлого года госструктуры порадовали журналистов, сообщив, что в трех километрах от Шурнуха нашли таки источник воды и уже готовятся к строительству трубы.

Но трубы все еще нет. Люди способны подвести воду к собственной даче с такого расстояния за одну ночь, когда им это очень нужно. А государство, оказывается - нет. Или же ему это... не очень нужно.