МИД о возобновлении работы посольства Азербайджана в Иране

Обсуждаются шаги по возобновлению работы посольства Азербайджана в Иране.

Об этом в четверг в ответ на запрос Day.Az сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Этот вопрос обсуждается. Точная дата возобновления работы посольства пока неизвестна", - сказал он.

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