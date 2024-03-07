https://news.day.az/politics/1642997.html МИД о возобновлении работы посольства Азербайджана в Иране
МИД о возобновлении работы посольства Азербайджана в Иране
Обсуждаются шаги по возобновлению работы посольства Азербайджана в Иране.
Об этом в четверг в ответ на запрос Day.Az сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Этот вопрос обсуждается. Точная дата возобновления работы посольства пока неизвестна", - сказал он.
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