Президентские выборы, прошедшие в Азербайджане, высоко оцениваются международными организациями

Президентские выборы, состоявшиеся 7 февраля в Азербайджане, высоко оцениваются международными организациями.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что в ЦИК поступают письма от различных структур, наблюдавших за президентскими выборами.

"Данные структуры отмечают, что выборы прошли на высоком уровне", - отметил Панахов.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

На выборах боролись 7 кандидатов. Окончательные результаты выборов были объявлены ЦИК 11 февраля. Ильхам Алиев победил на выборах, набрав 92,12% (4 567 458) голосов.

Согласно данным ЦИК, Захид Орудж набрал 2,17% голосов (107 632 голоса), Фазиль Мустафа - 1,99% (98 421 голос), Гудрат Гасангулиев - 1,72% (85 411 голосов), Рази Нуруллаев - 0,80% (39 643 голоса), Эльшад Мусаев - 0,66% (32 885 голосов), Фуад Алиев - 0,54% (26 517 голосов).

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