Армяне нашли новый способ для антиазербайджанской истерии

Автор: Байрам Эльшадов

Армяне, проживающие в Германии, никак не угомонятся. История с презентацией книги об "армянском историческом наследии Карабаха", казалось бы подошла к своему логичному концу, после того как Немецкий совет по международным отношениям, являющийся организатором мероприятия, отменил презентацию из-за многочисленных жалоб на несоблюдения принципа беспристраности. Но армяне нашли новый способ чтобы показать свою нетерпимость к Азербайджану.

Начнем с того, что проармянские силы пытались организовать весьма масштабное мероприятие. Для участия было приглашено большое количество гостей, включая экс-министра иностранных дел ГДР Маркуса Меккеля. После отмены презентации было принято решение о ее проведении в онлайн формате, и организаторы запретили присутствие гостей.

Это не остановило армян, которыми движет лишь ненависть. В результате, они устроили то, что назвали "акцией", выкрикнули пару пропагандистских лозунгов, повторили заученные слова и включили онлайн трансляцию мероприятия. Конечно, абсолютно ничего не добившись, так как если бы были результаты, то армянские пропагандисты обязательно о них отчитались бы.

Но несмотря на всю бесполезность циркового представления, можно сделать выводы о проживающих в Германии армянах и их взглядах.

Событие показало, что проживающие в Германии армяне наплевательски относятся к решениям структур страны своего проживания. Армяне всегда ищут способ для антиазербайджанской истерии. Публичная трансляция обсуждений - это шаг, который расценивается как неуважение к решению Немецкого совета. Что тут сказать - "молодцы".

Сочувствуем немцам из-за того, что им приходится сожительствовать в одной стране вот с такими "ответственными" людьми.