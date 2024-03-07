На прошедших президентских выборах проголосовало вдвое больше граждан Азербайджана за рубежом

На этих президентских выборах число граждан Азербайджана, проголосовавших за рубежом, было в два раза больше, чем на предыдущих выборах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов.

Панахов подчеркнул, что ЦИК и МИД плодотворно сотрудничали во время выборов.

"Это были исторические выборы, так как они впервые проводились на всей международно признанной территории страны", - сказал он.

Панахов отметил, что предстоящие муниципальные выборы также впервые пройдут на освобожденных территориях - в Шуше, Лачине, зангиланском селе Агалы, Агдере и Физули.

"Для нас главным вопросом является готовность избирательных комиссий к этому процессу", - добавил он.

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