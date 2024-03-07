Встреча госкомиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

7 марта на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась седьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна, передает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как сообщается, стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

"Стороны согласились в кратчайшие сроки завершить согласование проекта Положения о совместной деятельности Комиссий. Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке", - сказали в ведомстве.

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