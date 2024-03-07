Автор: Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

В бакинском офисе Toplum TV проведен обыск.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия на основании полученной информации о деятельности группы лиц.

В МВД сообщили, что обыск был проведен в офисе, расположенном по адресу: Наримановский район, Ю.Чеменземинли, 98В, а также по другим адресам.

Напомним, что учредительницей и руководительницей "Toplum TV" является небезызвестная Хадиджа Исмаил, "альфа-журналистка" всей местной оппозиционной медиа.

Действия правоохранителей, мягко говоря, взбудоражили американских и европейских мажоритарных акционеров Х.Исмаил и иже с ними.

Например, официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в ходе брифинга в Вашингтоне чуть ли не пригрозил Баку: "...Что я скажу, так это то, что они должны прекратить эти действия, которые подавляют свободу выражения мнений, потому что это в интересах их собственного народа. И мы продолжим разъяснять это".

А "Freedom House" разразилась истеричной и гневной "отповедью": "Призываем демократические правительства привлечь режим к ответственности".

Ничего не изменилось - все, как всегда.

Запад говорит, что он - "бастион демократии, аплодирующий своим принципам свободы слова и независимости СМИ". Но за мерцающими фасадами либерализма и прав человека скрываются темные углы двойных стандартов и гипокризии. Западные страны практикуют тривиальные методы подавления оппозиции и контроля над медиа.

Под прикрытием идеалов демократии разгуливает двуличие - вот что стоит раскрыть.

Нет, это не сцена из романа Джорджа Оруэлла. Это реальность Запада сегодня. Журналисты, которые отважно высказывают критику власти или расследуют коррупцию, часто становятся мишенью для правительственных репрессий. В то время как они бьют в барабан о своих демократических ценностях на мировой арене, они молча душат голоса оппозиции дома.

"Мы - стражи свободы слова!" - говорят они, пока пальцем указывают на другие страны. Но под этой маской благородства кроется собственная грязь. Когда дело доходит до ведомства информации и контроля, они не стесняются использовать свою власть для того, чтобы манипулировать медиа и давить на непокорных.

Франция - пример красноречия на мировой арене, когда речь заходит о свободе прессы. Но под покровом этой идеальной фасадной реальности стоит темное прошлое и настоящее. Преследование журналистов за их расследования или угрозы, направленные на открытость медиа, только подчеркивают их двойные стандарты и гипокризию.

Журналистика - один из основных столпов демократии и свободы слова. Но что происходит, когда эти идеалы подвергаются риску? Западные демократии, в то время как они гордятся своими принципами свободы прессы, зачастую оказываются подвержены обвинениям в применении двойных стандартов, когда дело касается обеспечения этой самой свободы журналистов. Очевидные противоречия в обращении с журналистами, в зависимости от того, кто имеет власть, ставят под сомнение искренность демократических идеалов. Давайте взглянем на несколько фактов и событий, которые подтверждают эти двойные стандарты на Западе.

Начнем с фактов. В последние годы мы стали свидетелями арестов и преследований журналистов в странах Запада, которые по праву считаются столпами свободы и демократии. В Соединенных Штатах, например, наблюдалось несколько случаев арестов журналистов во время массовых протестов, включая случаи атак на журналистов, работавших на месте. Даже те, кто был аккредитован и выполнял свою работу, сталкивались с насилием и арестами.

Один из наиболее широко известных случаев - арест фотографа журнала Associated Press во время протестов против расовой дискриминации в Миннеаполисе. Он был задержан, несмотря на то, что преследовал лишь свою профессиональную обязанность документировать события. Этот случай выделяется, но далеко не единственный.

В Европе ситуация также вызывает тревогу. В странах, где свобода прессы считается одним из краеугольных камней демократии, журналисты часто подвергаются преследованиям за свою работу. В Германии, например, были случаи прослушивания журналистов и угрозы со стороны правительства из-за их расследований. Подобные случаи происходили также в других европейских странах.

Так почему так часто происходят аресты и преследования журналистов на Западе, несмотря на явную поддержку свободы слова? Одной из причин является политическая обстановка и стремление к контролю над информацией. Власть боится независимых журналистов, которые могут выявить коррупцию или нарушения прав человека. И в связи с этим силы власти прибегают к арестам и преследованиям, чтобы подавить критические голоса и сохранить свою власть.

Еще одной причиной является укрепление власти правительства и отсутствие адекватного контроля над ним. В странах, где система разделения властей ослаблена или подорвана, правительство может действовать безнаказанно, нарушая свободу прессы. Это создает опасный прецедент и стимулирует другие страны к подобным действиям.

Наконец, нельзя игнорировать и роль политически мотивированных решений в судах. Часто аресты и преследования журналистов на Западе происходят на основе сфабрикованных обвинений или по политическим мотивам. Это еще один инструмент в руках власти для подавления оппозиции и критики.

Рассмотрим некоторые факты о преследованиях и арестах журналистов на Западе за последние годы, а также случаи давления на масс-медиа:

1. Соединенные Штаты Америки. Предъявлен обвинительный приговор журналисту Интерсепта Мэтью Коулсу, в том числе в сокрытии налогов и мошенничестве. Этот случай стал предметом ожесточенных дебатов о свободе прессы и роли правительства в преследовании журналистов. Во время протестов против расовой дискриминации и полицейского насилия, происходивших после смерти Джорджа Флойда в 2020 году, были зафиксированы несколько случаев арестов и нападений на журналистов, включая атаки их стороны правоохранительных органов.

Согласно информации Комитета защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), в США было зафиксировано более 100 нападений на журналистов в 2020 году, что является наивысшим показателем с 1990 года.

2. Германия. Федеральное агентство по борьбе с преступностью в области экономики и коррупции (BKA) было обвинено в прослушивании журналистов немецкого издания "Зюддойче Цайтунг". Данное действие было осуждено международным сообществом как попытка ограничить журналистскую деятельность и нарушить принципы свободы прессы.

3. Франция. Журналист Кристоф Дельвалль из издания "Медиапарт" был подвергнут уголовному преследованию в связи с публикацией статей о налоговых махинациях. Его обвиняли в попытке взятия взяток и сокрытии налоговой информации. Этот случай вызвал бурные дебаты о свободе прессы и праве на информацию. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил намерение реформировать законодательство о свободе прессы, что вызвало беспокойство в медийном сообществе относительно попыток ограничить независимость масс-медиа.

Журналистка "Le Monde" была атакована на своем домашнем пороге после публикации материала о криптомиллиардере Александре Джуане, что подняло вопросы о безопасности журналистов во Франции.

Эти случаи являются лишь небольшой частью проблемы, с которой сталкиваются журналисты на Западе. Попытки ограничить свободу прессы и преследования журналистов, нарушающие права человека и принципы демократии, требуют немедленного внимания и реакции как со стороны общества, так и правительственных институтов.

Даже когда журналисты пытаются раскрыть информацию о коррупции или нарушениях закона, они могут столкнуться с юридическими преследованиями за предполагаемые налоговые нарушения. Это поднимает вопросы о том, насколько эффективно защищается свобода прессы и право на информацию в странах Запада, и вызывает обеспокоенность о возможном злоупотреблении юридическими механизмами для подавления журналистской деятельности.

Чтобы бороться с двойными стандартами в отношении журналистики на Западе, необходима активная позиция со стороны общества, журналистских организаций, правозащитных групп и международного сообщества. Они должны требовать от правительств и властных структур соблюдения принципов свободы прессы и защиты прав журналистов.

Кроме того, важно усиливать образование и информирование общества о роли и значимости свободы прессы для демократии и правового государства. Люди должны понимать, что атаки на журналистов и подавление свободы прессы опасны для общества в целом и требуют немедленной реакции.

В конечном итоге, двойные стандарты в отношении журналистики на Западе не только угрожают самой профессии журналистов, но и подрывают основы демократии и правового государства. Только путем активного сопротивления и постоянного нажатия на власть можно добиться защиты свободы прессы и обеспечения условий для свободного и независимого информационного пространства.

Неудивительно, что при взгляде на эти двойные стандарты Запада мир задается вопросом о его искренности и истинных мотивах. Они упрекают других за то, что сами делают, и манипулируют правдой во имя политической выгоды.

Давайте не будем глушить свои голоса в угоду удобной нам нравственности. Давайте разоблачим двойные стандарты и гипокризию Запада, который стоит на крыльях своих демократических принципов, но падает на землю лицом в грязь своих собственных двойных стандартов. Свет фактов разобьет тьму лжи, и только тогда мы сможем действительно обрести свободу слова и информации.