Роковая ошибка Армении: какой будет цена для нее?

Автор: Акпер Гасанов

Масштабы и темпы погружения Армении в болото проблем очень значительные. Министр обороны Ирана, бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани на встрече с армянским коллегой в Тегеране заявил, что поиски безопасности за пределами региона будут иметь противоположный результат. По словам генерала, архитектура безопасности должна формироваться в самом регионе, иначе он превратится в арену конфликта между сверхдержавами со всеми вытекающими отсюда последствиями и угрозами.

"Мы не должны допустить, чтобы регион превратился в поле конкуренции для иностранцев, что повлияет на безопасность и стабильность всех стран региона", - добавил министр, слова которого приводят иранские СМИ. И это сообщение свидетельствует о том, что у официального Еревана наметился кризис в отношениях и с официальным Тегераном.

Который все прекрасно видит. Включая фактическое превращение Армении в вассала Франции. Не заметить этого невозможно. Слишком уж громко и откровенно в Париже и Ереване заявляют о своем военно-политическом сотрудничестве. В Тегеране прекрасно осознают, что это сотрудничество вызвано стремлением Франции закрепиться на Южном Кавказе, что никак не отвечает интересам Ирана, Азербайджана, Турции и России.

Поразительно, что в руководстве Армении не просчитали столь очевидные риски и последствия своего, как считают в Ереване, долгоиграющего романа с Францией. О том, что для самой Франции все выглядит иначе и Армения является всего лишь одной из стран, которой Париж обещает всяческую военную и политическую помощь, в руководстве соседней страны и думать не хотят. Хотя тут все более, чем очевидно.

Есть же уже сообщение о том, что Париж и Кишинев подпишут соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве во время визита президента Молдовы Майи Санду в столицу Франции в четверг. Согласно заявлению канцелярии президента Франции, во время визита будут подписаны соглашение об оборонном сотрудничестве и дорожную карту сотрудничества в экономической сфере. Другие подробности не указываются.

Но и этого достаточно, чтобы понять, что Франция играет в свою игру, в которой Армении отведена лишь одна из ролей. И роль эта откровенно провокационная. Но, в Ереване согласились ее играть. И вот теперь главе Минобороны Армении приходится выслушивать от своего иранского коллеги заявления, весьма похожие по тону на ультиматум. А это для официального Еревана - очень тревожный сигнал. Ведь, действующая армянская власть пыталась бравировать хорошими отношениями с руководством Ирана.

Как выявляется, бравировать уже нечем. И все это происходит на фоне невиданного ранее охлаждения в армяно-российских отношениях, связанного с выкрутасами официального Еревана. Вот и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на закрытом заседании парламента, что республика должна подать заявку на вступление в Европейский союз, причем, не позднее осени. При этом, Пашинян дал понять: Запад требует практических шагов по отделению от России и удалению ее из региона.

То есть, своей тотальной зависимости от Запада в Армении уже и не скрывают. Как и того, что цели Запада состоят в превращении Южного Кавказа в плацдарм для своих маневров. А это, ясное дело, не может нравиться Москве и Тегерану. И это то, о чем давно всех предупреждал официальный Баку. Поразительно, но именно руководство Армении доказывает правоту предупреждений, сделанных официальным Баку.

Влон, все же слышат, как часто и громко в Армении обвиняют Россию во всех своих провалах- внешнеполитических, военных, экономических. Осталось теперь, чтобы и в демографическом кризисе в Армении, а он углубляется, официальный Ереван обвинил Россию. Иронизирую, конечно. Но, как тут не иронизировать, видя откровенный дилетантизм официального Еревана, который сует в петлю шею своей страны?

И никто бы не реагировал на этот самоубийственный для Армении шаг, если бы он не угрожал стабильности всего Южного Кавказа. А это уже не может не беспокоить Баку, Анкару, Москву, Тегеран. Где всегда подчеркивали, что настоящее и будущее региона должны определять именно наши страны, а вовсе не Париж и Вашингтон. Попытки которых использовать Армению в роли тарана априори были обречены на провал. Вопрос лишь в том, какой будет цена за эту авантюру для самой Армении. А это уже покажет время. Причем, ближайшее.