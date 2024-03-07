https://news.day.az/politics/1643085.html Фидан и Салливан обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Фидан и Салливан обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие дипломатические источники.
Согласно информации, на встрече также обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
Было отмечено, что прогресс, которого необходимо достичь в мирном процессе, будет иметь решающее значение для процветания Кавказа.
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