Фидан и Салливан обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие дипломатические источники.

Согласно информации, на встрече также обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Было отмечено, что прогресс, которого необходимо достичь в мирном процессе, будет иметь решающее значение для процветания Кавказа.

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