Официальный представитель ОИС поблагодарил Азербайджан

Организация исламского сотрудничества (ОИС) выражает благодарность Азербайджану за проведение мероприятия на тему борьбы с исламофобией.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по политическим вопросам Юсеф Алдобеай во время выступления на международной научной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

Он отметил, что Азербайджан с прошлого года, проводя мероприятия высокого уровня, предпринял значительные шаги против исламофобии.

"Азербайджан постоянно напоминает о неприемлемости исламофобии. Религиозная нетерпимость угрожает глобальному миру. Международное сообщество должно предпринять шаги против этого явления.

Сегодня оскорбляются выдающиеся личности, религиозные тексты. Мы должны принять меры для предотвращения дискриминации мусульман", - добавил представитель ОИС.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!