Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН о глобальной проблеме исламофобии

Многие мусульмане во всем мире продолжают сталкиваться с ростом исламофобии и дискриминации.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос во время обращения к участникам международной научной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

Он отметил, что ненависть к мусульманам сопровождается и другими явлениями, такими как оживление неонацизма, ксенофобии и разжигания ненависти, направленных против уязвимых групп населения, включая мусульман, евреев, некоторые христианские меньшинства и другие социумы.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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