В школе Ханкенди найдено большое количество боеприпасов

Седьмого марта сотрудники полиции обнаружили большое количество боеприпасов в одной из средних школ в Ханкенди и на территории города.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 766 таблеток сильнодействующего наркотического средства, а также 20 единиц автоматического оружия, один пулемет, три пистолета, три винтовки, 10 гранат, 9 запалов, 5 средств связи, 20 обойм, 6188 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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