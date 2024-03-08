Исламофобия превратилась в идеологическую трагедию и в борьбе с ней уже принимается ряд решений.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских общин Мухаммед Бечари во время выступления на панельном обсуждении на международной научной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

"Дата "15 марта" была объявлена как День борьбы с исламофобией. К сожалению, мы были вынуждены учредить такой день.

Уже в речи политиков ряда стран Запада наблюдается проявление исламофобии. Как они могут так относиться к людям не своей религии, не своей расы?

В целом, дискриминация по отношению к другим религиям должна рассматриваться как преступление. Для этого должен быть международный закон", - добавил он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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