Азербайджан - одна из стран, испытывающих влияние исламофобии

Азербайджан также является одной из стран, испытывающих влияние исламофобии.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу Trend сказал президент Форума межрелигиозного диалога G20 Кол Дурхам.

"Я думаю, что есть несколько решений этой проблемы. Во-первых, мы должны найти способы работать в рамках дружбы и сотрудничества. Мы должны снести все барьеры. Но сначала нам необходимо выяснить, что лежит в основе этих проблем. В настоящее время исламофобия является серьезной глобальной проблемой. Также необходимо найти решение против ненависти на религиозной почве", - добавил К.Дурхам.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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