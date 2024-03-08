Кипр подключается к франко-греческому тандему против Азербайджана

Автор: Байрам Эльшадов

В последние дни Ереван посетили министры обороны Франции и Греции, теперь очередь дошла до главы МИД Кипра. Кипр - это младший брат Греции, который, очевидно, подключается к франко-греческому тандему против Азербайджана. Формируется антиазербайджанский фронт, в котором ставка делается, как и всегда, на армян. Но армянам нет резона радоваться, ведь их собираются подставить под удар, превратить в плацдарм действий против Турции и Азербайджана. Что ничего хорошего не сулит, в первую очередь самим армянам.

В этом контексте интересным кажется заявление главы внешнеполитического ведомства Кипра Константиноса Комбоса, который вновь открыто заявил о поддержке Армении.

"Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность, приверженность Уставу ООН является для нас важным принципом. Мы как международное сообщество обязаны выступить против агрессии, ревизионизма и поддержать Армению как политически, так и материально", - сказал министр.

Это заявление вызывает недоумение учитывая то, что Армения являлась признанным мировым сообществом агрессором и оккупантом в течении почти трех десятилетий. И в это время Кипр не демонстрировал столь ярую приверженность принципам территориальной целостности и уставу ООН. А что по 4 резолюциям ООН, согласно которым Армения была обязана вывести оккупационные войска из международно признанной территории Азербайджана?

При этом, слова главы внешнеполитического ведомства Кипра, конечно же являются фикцией. Так как страна долгое время функционировала в качестве оффшорной зоны, где отмывались заработанные деньги незаконного режима в Карабахе.

Глава МИД Кипра, конечно предпочел обойти стороной эти неудобные моменты и не говорил о них. Но факт остается фактом - Кипр лишь на словах пытается показать себя образцовой страной.

Что касается альянса, в который так отчаянно пытается записаться Кипр, то хочется отметить несостоятельность данного политического союза. Крупная проблема альянса заключается в причине его возникновения. Греция и Кипр оперирует на основе двух факторов - своего слабого положения в политической иерархии, общей антипатии к Турции, а также к Азербайджану. А для Франции главным является укрепление своего внешнеполитического влияния за счет других государств.

Такой фундамент является весьма шаткой основой для союза, в силу ряда причин. В первую очередь, необходимо отметить, что интересы и позиции стран на международной арене не являются статичными. Другими словами, они имеют свойство меняться и, зачастую, в союзах сформированных одной или двух общих позициях, это приводит к потере согласованности между сторонами. Высока вероятность того, что аналогичная ситуация случится и тут.

Как было отмечено выше, Греция зависит от поставок газа из Азербайджана, которые идут через территорию Турции. Также, несмотря на сложные двусторонние отношения Турция и Греция не являются врагами и даже приходят на помощь друг-другу в рамках греко-турецкой "дипломатии землетрясений".

Таким образом, сложно представить как Греция будет управлять рисками в рамках данного союза. А Кипр не является той стороной, мнение которой будет учитываться. Учитывая сложную сеть взаимосвязанных потенциальных политических трансформаций, остается открытым вопрос о том, как долго Франция сможет себе позволить вести антиазербайджанскую и антитурецкую политику.

Учитывая все вышеизложенное, Кипру стоило бы очень сильно задуматься над своей весьма некорректной риторикой в отношении Азербайджана, так как именно Кипр, в итоге, может остаться проигравшей стороной.