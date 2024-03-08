Организованы промежуточные сессии в рамках международной конференции в Баку по борьбе с исламофобией

В рамках международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку проходят промежуточные сессии.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на промежуточной сессии на тему "Мультикультурализм, ислам и теория столкновения цивилизаций: переосмысление исламофобии", модератором которого является Жанна Скотт, бывший заместитель директора департамента внутренней безопасности США, директор "Центра партнеров веры и соседства", проходят обсуждения.

На сессии планируются выступления генерального директора Центра изучения исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) Махмута Эрола Кылыча, председателя организации "Памяти Сребреницы" в Великобритании и генерального директора "Badger Health Group" Вагаруззамана Азми, генерального секретаря Американского совета мусульманских организаций Усамы Джамала, вице-президента Турецкого религиозного фонда Яшара Чолака, посла по особым поручениям министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эльшада Искендерова, преподавателя по исламоведению в Университете Экс-Марсель Батиста Бродара, директора по исследованиям Катарского международного центра политических исследований Бюлента Араса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!