В мире наблюдаются трагические последствия исламофобии.

Об этом сказал Trend экс-посол ЮАР в США, основатель фонда "Мир для всех" Эбрахим Расул, участвующий в международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку, передает Day.Az.

"Обсуждения на тему исламофобии, проводимые здесь, имеют большое значение. Это чрезвычайно важный вопрос для всего мира. В мире наблюдаются трагические последствия исламофобии, гибнут люди. В связи с этим важно, чтобы мы собрались вместе, чтобы обсудить трагические последствия исламофобии и предотвратить ее. Мы должны совместно бороться с исламофобией. Азербайджан предоставляет очень хорошую платформу для обсуждения этих вопросов", - добавил он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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