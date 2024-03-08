Исламофобия во Франции проявляется сильнее, чем в других западных странах.

Об этом сказал Trend вице-президент Центра исламских исследований турецкой организации "Türkiye Diyanet Vakfı" Яшар Чолак, передает Day.Az.

Он отметил, что сегодня мы сталкиваемся с широким распространением исламофобии в западном мире.

"Исламофобия - это реальность, которая отражается на многих сферах жизни на Западе. Во Франции это явление проявляется чаще, чем в других западных странах. Показателем этого является вандализм против памятника Хуршидбану Натаван. Это очень печально, это можно рассматривать как акт исламофобии", - сказал Чолак.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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