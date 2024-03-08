Нужно совместно бороться с исламофобией

За последние 20 лет мы наблюдаем значительный рост исламофобии на Западе.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, , об этом на международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку, сказал председатель Центра "Мусульманский институт" (Пакистан) Султан Ахмед Али.

Он отметил, что западные государства по большей части отрицали ислам.

"Мы должны совместно бороться с исламофобией", - сказал председатель Центра.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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