Минобороны Азербайджана подписало соглашение с компанией "Baykar"

Между министерством обороны Азербайджана и турецкой компанией "Baykar" подписано "Соглашение о сотрудничестве в области совместных исследований, усовершенствований и производства".

Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте компании "Baykar" в социальной сети "X".

Было отмечено, что это соглашение принесет пользу обеим странам.

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