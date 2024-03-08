https://news.day.az/politics/1643270.html Минобороны Азербайджана подписало соглашение с компанией "Baykar" - ФОТО
Минобороны Азербайджана подписало соглашение с компанией "Baykar" - ФОТО
Между министерством обороны Азербайджана и турецкой компанией "Baykar" подписано "Соглашение о сотрудничестве в области совместных исследований, усовершенствований и производства".
Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте компании "Baykar" в социальной сети "X".
Было отмечено, что это соглашение принесет пользу обеим странам.
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