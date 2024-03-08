Турал Гянджалиев о растущей на Западе исламофобии

Растущая на Западе исламофобия очень опасна, усиливаются выступления против мусульман, против ислама, растет чувство ненависти.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев во время панельных дискуссий на международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

Он отметил, что на Западе исламофобия существует и в научном мире, высших учебных заведениях. "Мусульманские ученые не могут публиковать статьи в научных журналах в западных странах. Им отказывают в публикации статьи, говоря, что она якобы не соответствует внутренней процедуре", - сказал он.

По словам Гянджалиева, в западных странах можно увидеть множество антиисламских статей в учебниках университетов и школ. "Европейцы использовали церковь в манипулятивных целях, они используют ее против Турции, против ислама. Посмотрите на Парламентскую ассамблею Совета Европы, где того, кто выступает против Азербайджана, продвигают в должности. Во время армяно-азербайджанского конфликта они также заявляли, что Азербайджан "уничтожает христианскую Армению". Это полная ложь. Мы должны бороться с исламофобией до конца", - сказал депутат.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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