Состоялись консульские консультации между МИД Азербайджана и Турции

В Баку состоялись очередные консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Турецкой Республики.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, предварительный этап консультаций был проведен с участием делегаций во главе с начальником Консульского управления министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмилем Сафаровым и начальником Главного управления по консульским вопросам министерства иностранных дел Турецкой Республики Хайрие Нурдан Эрпулат Алтунташ.

На основном этапе консультаций с участием заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева с азербайджанской стороны и заместителя министра иностранных дел Ясина Экрема Серима с турецкой стороны были проведены обсуждения, связанные с развитием сотрудничества в консульской, миграционной, правовой и ряде других сфер. Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии двустороннего сотрудничества между двумя странами в консульской сфере, развитии этого сотрудничества, в том числе договорно-правовой базы.

В то же время на встрече, проведенной в рамках консультаций с участием заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева и заместителя министра иностранных дел Ясина Экрема Серима, был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой в областях транспорта и торговли, отмечена важность продолжения сотрудничества в рамках международных организаций.

Я.Рафиев проинформировал о работе, проделанной в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Во встречах также приняли участие представители министерства юстиции и Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики, министерства юстиции, министерства внутренних дел и Главного управления миграции Турецкой Республики.

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