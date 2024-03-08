Подписано соглашение о сотрудничестве между Минобороны Азербайджана и "Baykar" - ФОТО
В рамках визита в Турецкую Республику делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым встретилась с техническим директором компании "Baykar", входящей в оборонно-промышленный комплекс братской страны, Сельчуком Байрактаром.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, на встрече было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией в военно-технической области, как и во всех других областях, успешно развиваются, были обсуждены перспективы развития текущего сотрудничества и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
В заключение между сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве в области совместных исследований, разработок и производства.
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