Баку ответил на беспочвенные обвинения Парижа

Франция, которая грубо нарушает права человека и в которой широко распространены взяточничество и коррупция в законодательных структурах, исламофобия, а также ряд других нарушений прав человека, не имеет морального права выдвигать обвинения в адрес Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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