https://news.day.az/politics/1643309.html Баку ответил на беспочвенные обвинения Парижа
Баку ответил на беспочвенные обвинения Парижа
Франция, которая грубо нарушает права человека и в которой широко распространены взяточничество и коррупция в законодательных структурах, исламофобия, а также ряд других нарушений прав человека, не имеет морального права выдвигать обвинения в адрес Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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