Президент Ильхам Алиев возглавил борьбу с исламофобией в мире

Автор: Акпер Гасанов

Баку снова стал площадкой для обсуждения глобальной проблемы мирового масштаба. В нашей столице прошла международная конференция на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году". В ней принимают участие 130 гостей из более чем 30 стран мира, включая ученых, экспертов международных организаций, религиозных деятелей и представителей неправительственных организаций, а также местных экспертов, представителей госструктур, руководителей религиозных общин.

Масштаб, как видим, очень серьезный. Что до проблематики, то достаточно обратить внимание на заявления, прозвучавшие в ходе конференции, чтобы понять ее актуальность. Например, директор Центра изучения Персидского залива при Катарском университете Махджуб Ахмед Сулеман Звейри констатировал, что мы становимся свидетелями изоляции и дискриминации мусульман в мире.

А представитель Катарского центра исследований международной политики, профессор международных отношений Бюлент Арас указал на то, что исламофобия сегодня используется как инструмент политической манипуляции. Кроме того, временный поверенный в делах Судана в Азербайджане Мустафа Абдул Халим Махмуд подчеркнул, что тенденция исламофобии усиливается с каждым годом, особенно в западных странах.

"Я благодарен правительству Азербайджана за инициативу, которая в очередной раз собрала участников из разных мусульманских стран для борьбы с исламофобией. У правительства Азербайджана было много полезных инициатив, в том числе в период председательства страны в Движении неприсоединения", - сказал дипломат.

Также замечу, что генеральный секретарь Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) профессор Махмут Эрол Кылыч указал на то, что исламофобия распространилась в мире настолько широко, что приобрела характер эпидемии.

В связи со всеми этими опасными явлениями и тенденциями, интересное предложение озвучил генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских общин Мухаммед Бечари. По его словам, во всех странах-членах ОИС должен быть принят закон, приравнивающий религиозную дискриминацию к уголовно наказуемому преступлению. Как видим, прозвучавшие в Баку заявления еще долго будут обсуждаться в исламском мире.

И тут нельзя не отметить личную заслугу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, как политического деятеля мирового масштаба, который регулярно поднимает самые злободневные вопросы планетарного масштаба. Вот и на сей раз, в послании главы нашего государства к участникам конференции было справедливо подчеркнуто, что В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму, а связывать терроризм и экстремизм с какой-либо религией, нацией, цивилизацией или этнической группой является ошибочным подходом.

Президент Ильхам Алиев справедливо отметил, что Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию и проводящими политику на основе этой идеологии. Он особо подчеркнул, что Азербайджан также является страной, страдающей от исламофобии.

"Хотя по предварительным расследованиям имеются данные о полном разрушении в период оккупации 65 мечетей, эти цифры, к сожалению, постепенно растут, и появляются многочисленные новые примеры армянского вандализма против исламского наследия", - отмечается в послании главы нашего государства, который подчеркнул, что большое разочарование вызывает уничтожение исламского историко-культурного наследия Азербайджана на территории Армении.

Да, мы увидели примеры пресловутых "двойных стандартов", а если быть более точны, то и "двойной морали", когда никто не осудил Армению, совершившую огромное количество преступлений, включая уничтожение мирного азербайджанского, мусульманского населения, а также варварское истребление мусульманских святынь. При этом, против Азербайджана, который пострадал от рук армянских оккупантов и вандалов, принимаются резолюции, воззвания.

Совершенно очевидно, что за всей этой антиазербайджанской кампанией стоит и макроновская Франция, которая, как справедливо отметил глава нашего государства, под прикрытием "светскости" принимает законодательные акты и политические решения, направленные исключительно на ограничение прав и свобод мусульман. В этой стране мечети, мусульманские культурные центры и кладбища подвергаются различным формам осквернений, притесняются граждане-мусульмане.

Тут нужно напомнить, что мусульманская община Франции - самая крупная в Европе. Но слишком многие из мусульман жалуются, что некоторые принципы разделения религии и государства во Франции применяются, в основном, к ним, и приводят в пример запрет на ношение хиджаб или абайи. На существующие во Франции проблемы указывала не раз и международная правозащитная организация Amnesty International, которая говорит об ограничении свободы человека и дискриминации. Мол, прикрываясь защитой республиканских ценностей, правительство Франции теперь сможет беспрепятственно запрещать религиозные организации и реже давать разрешение на строительство новых мечетей.

И это вовсе не удивительно, а закономерно. Ведь, президент Франции Эммануэль Макрон является ярым исламофобом и просто чудовищным провокатором.

"Ислам - религия, которая переживает кризис по всему миру, а не только в нашей стране", - автором этих кошмарных слов является именно Макрон.

Они объясняют все, начиная от давления на мусульман внутри Франции и заканчивая антиазербайджанской и проармянской политикой официального Парижа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев возглавил борьбу с такой наглой и циничной исламофобией в мире и, особенно, во Франции. На стороне главы нашего государства симпатии всего мусульманского мира, что делает Азербайджан еще более значимым государством нашей планеты.