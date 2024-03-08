Подготовка к COP29 обсуждена с послом Китая

Состоялась встреча между министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в нашей стране Го Минь.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на встрече был проведен обмен мнениями о мерах подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая состоится в нынешнем году в Азербайджане, обсуждены возможности взаимного сотрудничества.

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