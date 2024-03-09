56-летний бизнесмен Хосе Урибе признался во взяточничестве, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Его признание привлекло внимание к Менендесу, с которым, как утверждается, у него были коррупционные связи, включавшие значительные финансовые обмены.

Как передает Day.Az, об этом пишет американское издание Washington Digest, рассказывая об обвинениях, выдвинутым против проармянского сенатора.

Отмечается, что признание Урибе охватывает целый ряд серьезных преступлений.

"Среди них - заговор с целью совершения взяточничества, мошенничество, препятствование правосудию и уклонение от уплаты налогов. Эти обвинения создают впечатление глубоко укоренившейся коррупции, выходящей за рамки простых финансовых операций.

Центральным моментом в его признании является то, что он подарил жене Менендеса Надин Арсланян роскошный автомобиль. Этот поступок должен был повлиять на сенатора, чтобы тот использовал свои полномочия для влияния на судебные разбирательства и расследования, касающиеся сообщников Урибе", - пишет WD.

Как подчеркивается в статье, Урибе раскаялся в своих действиях, признав, что обмен подарками на политические услуги был неуместен.

"Я знал, что дарить автомобиль в обмен на оказание влияния сенатора США с целью прекращения уголовного расследования - это неправильно, и я глубоко сожалею о своих действиях", - признался бизнесмен.

Сейчас действия Менендеса также находятся под пристальным следствием. В частности, его участие в составлении письма в поддержку выделения военной помощи Египту. Предполагается, что оно было написано в координации с его женой и замешанными бизнесменами.

Потенциальный срок заключения Урибе в 95 лет и требование конфисковать 246 000 долларов подчеркивают серьезность выдвинутых против него обвинений и значительные последствия для Менендеса.

"Громкое дело проливает свет на широко распространенную проблему коррупции в политических кругах, ставя под сомнение честность американских чиновников и их действий.

Причастность к подобным действиям такого высокопоставленного сенатора, как Менендес, вызывает у американцев особую тревогу, учитывая его влиятельное положение и доверие к нему со стороны общественности.

Показания Урибе против проармянского сенатора могут дать важные сведения о характере их отношений и масштабах коррупции. Сотрудничество бизнесмена с властями - поворотный момент в деле, который может привести к разоблачениям в ходе судебного процесса.

Последствия этого дела выходят за рамки отдельных лиц, вовлеченных в него, и подчеркивают необходимость принятия жестких мер по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности и подотчетности государственных должностей", - говорится в статье.