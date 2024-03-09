Второй день международной научной конференции по борьбе с исламофобией

В Баку проходит второй день международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, во второй день конференции при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы были организованы отдельные панельные дискуссии.

Отметим, что в конференции принимают участие порядка 130 ученых из 30 стран мира, эксперты международных организаций, представители духовенства и неправительственных организаций.

В обсуждениях участвуют местные эксперты по этой теме, представители государственных структур, лидеры религиозных общин, государственные чиновники и дипломаты.

Напомним, что Международный день борьбы с исламофобией отмечается 15 марта. Впервые решение о его учреждении было принято на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое прошло в городе Ниамей Республики Нигер 27-28 ноября 2020 года. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией в 2022 году.

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