https://news.day.az/politics/1643380.html В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
В Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов.
Как сообщили Day.Az в МВД, 8 марта на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 1 автоматическое оружие, 1 граната, 4 магазина, 1 запал, 241 патрон различных калибров и другие боеприпасы.
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