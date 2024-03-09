В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

В Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в МВД, 8 марта на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 1 автоматическое оружие, 1 граната, 4 магазина, 1 запал, 241 патрон различных калибров и другие боеприпасы.

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