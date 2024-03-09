https://news.day.az/politics/1643389.html Ранен военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана
Ранен военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана
8 марта в 20:30 военнослужащий пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Насибли Эльвин Бахтияр оглу был ранен в результате нарушения правил обращения с оружием.
Как сообщили в субботу Day.Az в ГПС, военнослужащий был незамедлительно доставлен в больницу для проведения неотложных мер по спасению жизни, где его прооперировали.
По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится совместное расследование с сотрудниками Военной прокуратуры.
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