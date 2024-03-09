Самым большим проявлением дискриминации и расизма являются двойные стандарты.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центрального совета мусульман Германии Айман Мазек во время панельных дискуссий на международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

"Против мусульман применяются двойные стандарты. Исламофобия как будто выгодна кому-то. Это шаг против человечества. Поэтому то мы должны предотвратить превращение ислама в политический инструмент", - сказал он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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