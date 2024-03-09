Францию обвинили в страданиях мусульман от исламофобии

Во Франции мусульмане страдают от исламофобии на государственных предприятиях.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики Гюндуз Исмаилов во время панельных дискуссий на международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

"Во Франции 2 500 мечетей, около 6 миллионов мусульман. Количество мечетей может показаться большим, но абсолютное большинство этих мечетей состоит из одной комнаты. Когда мусульмане строят молитвенные дома, их финансовые возможности не такие большие, а когда они получают финансовую помощь от других мусульманских стран, Франция выступает против этого, заявляя, что эти страны пытаются мусульманизировать Францию. Большинство фактов дискриминации связаны с мусульманскими женщинами, их одеждой", - сказал он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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