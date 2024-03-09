Гендиректор Европейской академии развития и исследований об исламофобии в Европарламенте

Только 11 процентов мусульман были избраны в Европейский парламент.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Европейской академии развития и исследований Брахим Лайтосс во время панельных дискуссий на международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

"Мы являемся частью Европы, этого нельзя отрицать. Являясь гражданами европейских стран, у мусульман также есть свои обязанности. Только 11 процентов мусульман были избраны в Европейский парламент. Если мы хотим изменить политику, мусульмане должны быть более вовлечены в нее. Исламофобия серьезно влияет на их жизнь.

Мы должны тесно сотрудничать со всеми европейскими институтами. Диалог возможен только таким образом", - сказал он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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