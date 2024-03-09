Ряд западных стран спонсирует распространение исламофобии

Исламофобия превратилась в опасную тенденцию в мире, и ряд западных стран спонсирует ее распространение.

Как передает Day.Az, об этом в субботу Trend сообщил участник проходящей в Баку международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" Али Аль Гарни.

Он отметил, что в Азербайджане и других странах люди живут в условиях добрососедства, уважают представителей всех религий.

"Но западные страны не разделяют тех же чувств. Мы должны приложить совместные усилия для борьбы с растущей исламофобией на Западе. Особенно важно бороться с исламофобией во Франции", - подчеркнул он.

Али Аль Гарни поблагодарил Азербайджан за проведение данной конференции.

"Азербайджан предоставляет прекрасную платформу для обсуждения проблемы исламофобии на международном уровне", - добавил он.

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