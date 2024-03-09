В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армения пытается пробиться в ЕС через Турцию.

Day.Az представляет публикацию:

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян приоткрыл завесу то ли планов Еревана, то ли своей некомпетентности, а может сразу и то, и другое. Мирзоян продолжает давать интервью турецким СМИ, в которых кидает намеки на евроинтеграцию, сопровождая их позитивом относительно нормализации отношений с Анкарой.

В частности, в свежем интервью турецкому телеканалу TRT World армянский министр много и долго рассуждал о перспективах вступления Армении в ЕС.

"Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних трех-четырех лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС", - сказал Мирзоян.

Тут показательно, что в последнее время Армения особенно активно рассуждает о евроинтеграции в связке с отношениями с Турцией. Будто Ереван всячески уверяет именно Анкару в том, что теперь они будут вести себя как-то по-новому, что у страны действительно новый внешнеполитический курс. В кулуарах турецкие дипломаты рассказывают, что армяне надеются на какую-то негласную поддержку в их европейских устремлениях. Рассказывают - и посмеиваются, мол Анкара - это совсем не то место, где могут посоветовать, как оперативно вступить в Евросоюз.

Уж где-где, а в Турции очень хорошо знают, чего стоят обещания Брюсселя: страна долго вела переговоры о вступлении в ЕС и откровенно разочаровалась в европейской идее. Именно Турция, пожалуй, лучший пример того, как ЕС может растягивать процесс в своих интересах, рассказывать сказки о перспективах, на самом деле не имея никаких реальных намерений принять страну в свои ряды.

И когда Армения надеется на турецкую поддержку в развороте на Запад, это многое говорит о некомпетентности и наивности Пашиняна и его команды.