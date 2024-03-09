Во Франции мусульман выставляют так, будто они представляют угрозу целостности Франции

Во Франции мусульман выставляют так, будто они представляют угрозу целостности Франции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал основатель и главный редактор французского новостного портала "Musulmans en France" Жан-Мишель Брюн во время панельных дискуссий на международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в субботу в Баку.

"О Второй Карабахской войне они говорили, что это война между мусульманами и христианами. Это очень большая ошибка. Азербайджан - светское государство, он не делает различий между людьми по их религии", - сказал Брюн.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!