Учения Отдельной общевойсковой армии - ВИДЕО
В Азербайджане с общевойсковыми соединениями Отдельной общевойсковой армии прошли первые двусторонние командно-штабные учения 2024-го учебного года.
Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, первый этап командно-штабных учений начался с того, что подразделения, задействованные в практической деятельности, в разное время поднимались по тревоге и выводились в учебные районы.
Для укомплектования войск мобилизационными резервами были открыты пункты приема личного состава и техники, осуществлялся практический прием персонала, призванного по особым специальностям. После проведения соответствующей регистрации в открытых пунктах личный состав был осмотрен врачом, снабжен оружием и другими необходимыми видами обеспечения.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре