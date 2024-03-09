Учения Отдельной общевойсковой армии

В Азербайджане с общевойсковыми соединениями Отдельной общевойсковой армии прошли первые двусторонние командно-штабные учения 2024-го учебного года.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, первый этап командно-штабных учений начался с того, что подразделения, задействованные в практической деятельности, в разное время поднимались по тревоге и выводились в учебные районы.

Для укомплектования войск мобилизационными резервами были открыты пункты приема личного состава и техники, осуществлялся практический прием персонала, призванного по особым специальностям. После проведения соответствующей регистрации в открытых пунктах личный состав был осмотрен врачом, снабжен оружием и другими необходимыми видами обеспечения.

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