Исламофобия - результат дезинформации в связи с мусульманами и исламом

Исламофобия является результатом ошибок и дезинформации в связи с мусульманами и исламом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал старший советник главного муфтия Египта и секретарь Генерального секретариата всемирных органов фетвы Ибрахим Махмуд Негм на сессии, посвященной теме "Акты преднамеренного разрушения и оскорбления исламского культурного и религиозного наследия в немусульманских странах", в рамках международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

"В европейских странах, особенно во Франции, усиливаются проявления исламофобии. В первую очередь необходимо провести мониторинг таких случаев, чтобы они были правильно оценены. У нас должна быть сильная администрация, механизмы мониторинга, чтобы мы могли отслеживать и анализировать все события, связанные с исламофобией. Мы должны создать инструменты для усиления потенциала, чтобы религиозные деятели могли бороться с исламофобией", - сказал он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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