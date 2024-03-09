Во Франции мусульмане подвергаются давлению

Несмотря на то, что Азербайджан является светским государством, он подвергается исламофобии.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал ректор парижского Факультета исламских наук Нурредин Белхут во время панельной дискуссии на международной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

"Исламофобия - непростая проблема. Во Франции проживает, пожалуй, более 10 миллионов мусульман. И они подвергаются давлению. Например, подвергаются дискриминации, когда хотят открыть компанию, предприятие", - сказал он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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